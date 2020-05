Les princes Harry et William rabibochés ? Les frères ont repris contact

La crise sanitaire aurait-elle permis aux princes Harry et William de se rabibocher ? À en croire l'experte royale Katie Nicholl, citée par Entertainment Tonight le 12 mai 2020, les deux frères sont de nouveau en contact après plusieurs mois de tensions. D'abord très proches, les fils du prince Charles et Diana ont vu leur relation se dégrader après que le prince Harry et Meghan Markle ont décidé de prendre leurs distances avec la monarchie britannique en janvier dernier.

"Il y a clairement eu des fissures importantes dans cette relation, mais les choses se sont améliorées et je sais que William et Harry se parlent au téléphone, a affirmé l'experte royale. Ils ont fait des appels vidéo ensemble, ils ont fêté beaucoup d'anniversaires de famille [ceux du prince Louis, de la princesse Charlotte et d'Archie, NDLR] et avec le prince Charles ne se sentant pas bien [il a contracté le coronavirus en avril, NDLR], ça a vraiment contraint les frères à décrocher le téléphone et à reprendre contact." Les tensions présumées entre Kate Middleton et Meghan Markle se seraient elles aussi apaisées.