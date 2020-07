Meghan Markle enceinte et sans défense : sa nouvelle pique à Buckingham

Nouveau rebondissement dans l'affaire qui oppose Meghan Markle au groupe Associated Newspapers Limited et le tabloïd anglais The Mail on Sunday. Le 1er juillet 2020, le Daily Mail a publié plusieurs extraits de nouveaux documents officiels détaillant le point de vue de la duchesse de Sussex. Celle-ci reproche au titre d'avoir publié une lettre personnelle qu'elle avait adressée à son père Thomas Markle à l'été 2018, trois mois après qu'il a manqué son mariage royal et coupé tout contact.

Dans ces documents, l'épouse du prince Harry dénonce une nouvelle fois le manque de soutien de la part de la famille royale face aux vives critiques dont elle a fait l'objet dans la presse, surtout pendant sa grossesse. L'ex-actrice américaine affirme s'être sentie "non protégée" par cette "institution", qui lui aurait de surcroît interdit de se défendre elle-même. Début 2019, plusieurs amies restées anonymes avaient donc pris l'initiative de redorer son blason auprès du magazine People, "inquiètes à juste titre pour son bien-être, surtout enceinte". C'est en voyant ses tensions avec sa fille évoquées dans cette interview chorale que Thomas Markle, vexé, aurait décidé de divulguer la fameuse lettre de paix écrite par Meghan.

Ce n'est pas la première fois que l'Américaine de 38 ans reproche à la famille royale d'avoir laissé la presse libre de toute critique. La duchesse de Sussex estimerait d'ailleurs avoir été défavorisée par rapport à sa populaire belle-soeur Kate Middleton qui a pu compter sur le rapide et ferme soutien du palais de Kensington après la publication d'un portrait peu flatteur dans le magazine Talter, en mai dernier. "Meghan dit que c'est très parlant. Elle a expliqué que c'était l'une des raisons pour lesquelles Harry et elle avaient quitté la vie royale... Le manque de soutien et le mépris total pour la peine et l'angoisse dont Meghan a souffert en étant attaquée dans les médias, a rapporté un prétendu ami au Daily Mail, début juin. Meghan a dit que, plutôt que de la soutenir, on lui avait donné le sentiment qu'elle en demandait trop, en attendait trop, quand tout ce qu'elle voulait, c'était le soutien du pouvoir en place."

Même si le prince Harry et Meghan Markle ont finalement préféré quitter la Couronne, en entamant une nouvelle vie à Los Angeles en mars dernier, ils entendent malgré tout régler leurs comptes avec la presse anglaise à distance. La semaine dernière, la duchesse de Sussex a même rempli une nouvelle plainte au nom de son fils Archie, 1 an...