Meghan Markle défendue par ses amis dans la presse : elle jure n'avoir rien su

L'article en question a finalement été publié le 18 février 2019. "Elle s'est assise en silence et a enduré les mensonges, a d'abord confié un ancien camarade de tournage. Nous nous inquiétons des conséquences sur elle et sur le bébé. C'est mal de faire subir un tel niveau de traumatisme émotionnel." Un autre a ajouté : "Meg cuisine pour elle et Harry tous les jours. L'idée qu'on se fait de leur style de vie et la réalité sont deux choses différentes."

Une déclaration d'amitié en choeur qui présentait Meghan Markle comme une amie désintéressée et à l'écoute de ses proches : "Si je me retrouve face à une difficulté, je me dis toujours 'Il faut que j'en parle à Meg'. On parle régulièrement. Et la première chose qu'elle dit, c'est 'Comment vont les enfants ? Comme vas-tu ?' Je ne suis même pas autorisée à lui parler d'elle avant qu'elle en ait fini avec moi."

Père et fille en froid depuis mai 2018

Raison pour laquelle cet article occupe une place importante dans ce procès contre le Mail on Sunday, les amis de la duchesse ont brièvement évoqué sa relation conflictuelle avec son père, à qui elle n'a plus parlé depuis qu'il a manqué son mariage royal en mai 2018. Thomas Markle a largement contribué à la réputation de diva qui colle à la peau de sa fille depuis qu'elle a rejoint la famille royale, affirmant à qui veut l'entendre qu'il ne la reconnaît plus.

Pourtant, à en croire les SMS révélés par les documents de cette affaire, Meghan Markle et Harry auraient tout tenté pour arranger les relations avec le retraité résidant au Mexique. En vain. Entre recoller les morceaux avec sa fille et empocher plus d'argent à coups d'interviews, Thomas Markle a visiblement fait son choix...