Archie : À 1 an, le fils de Meghan et Harry porte plainte contre les paparazzi.

Depuis plusieurs mois, le prince Harry et Meghan Markle multiplient les actions en justice pour faire respecter leur intimité. Alors qu'ils sont déjà en litige avec plusieurs tabloïds, le duc et la duchesse de Sussex viennent de déposer une nouvelle plainte au nom de son fils Archie. Comme l'a rapporté Mail+ le 25 juin 2020, le petit garçon âgé de 1 an seulement "attaque" aujourd'hui une agence photo pour violation de sa vie privée.

La plainte concernerait les photos que des paparazzi avaient prises de Meghan Markle, son fils Archie et leurs chiens alors qu'ils profitaient d'une balade en forêt au Canada, sur l'île de Vancouver, en janvier dernier. C'est là que les Sussex s'étaient installés en attendant de négocier les termes de leur départ de la monarchie britannique, avant qu'ils ne partent vivre en Californie à la mi-mars. Le prince Harry était d'ailleurs en Angleterre à ce moment-là et n'avait rejoint sa famille que quelques jours plus tard. Les clichés avaient quant à eux été réalisés et vendus par l'agence photo Splash, basée à Los Angeles.

La plainte a été symboliquement remplie au nom d'Archie Harrison Mountbatten-Windsor et "Son Altesse royale la duchesse de Sussex", citée comme sa représentante dans cette procédure judiciaire. La mention du titre royal a de quoi surprendre puisque Meghan Markle est censée y avoir renoncé dans le cadre du Megxit, comme l'a fait son mari Harry. Depuis la naissance de leur fils en mai 2019, le duc et la duchesse tentent d'élever leur fils Archie tel un citoyen (presque) ordinaire. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils ont renoncé à ce que la reine lui octroie un titre royal.

Pourtant, les jeunes parents ont déjà mis en avant leur progéniture, notamment lors de leur tournée royale en Afrique du Sud en septembre dernier, ou plus récemment à l'occasion de son premier anniversaire pour un appel au don en faveur de l'association Save the Children.