Elizabeth II : Après Harry, d'autres petits-enfants renonçent à leurs titres

Les héritiers de la reine Elizabeth sont de plus en plus nombreux à bouder leurs titres royaux. Dans une nouvelle interview accordée au Sunday Times, le 7 juin 2020, Sophie de Wessex, l'épouse du prince Edward, a en effet expliqué pourquoi leurs deux enfants allaient certainement se passer de leurs titres royaux. Louise et James, aujourd'hui âgés de 16 et 12 ans, restent malgré tout maîtres de leur destin.

"Nous essayons de les élever en leur faisant comprendre qu'ils vont certainement devoir travailler pour vivre", a ainsi affirmé la comtesse de 55 ans. À leur naissance, cette dernière et le prince Edward ont préféré ne pas utiliser les titres que la reine leur avait accordés. "Ils les ont et peuvent décider de les utiliser à partir de leurs 18 ans, mais c'est très peu probable." Lady Louise Alice Elizabeth Mary Mountbatten-Windsor et James Alexander Philip Theo Mountbatten-Windsor ont encore quelques années pour se décider. Peut-être suivront-ils l'exemple d'autres membres de leur célèbre famille ?

Peter Phillips (42 ans) et Zara Tindall (38 ans), les enfants de la princesse Anne et donc, neveu et nièce de la reine, ont eux aussi grandi sans titre royal. Tous deux mènent aujourd'hui des carrières dans le privé, l'un dans le sport et l'événementiel, l'autre dans l'équitation : "Je pense que c'était probablement plus facile pour eux, avait commenté la princesse Anne lors d'un entretien accordé à Vanity Fair en mai dernier. Et je pense que la plupart des gens diraient qu'il y a des inconvénients à avoir des titres. Donc je pense que c'était probablement la bonne chose à faire."

Le poids des titres royaux a été au coeur de l'actualité en début d'année 2020, lorsque le prince Harry et Meghan Markle ont renoncé aux leurs, pour devenir indépendants financièrement et partir s'installer en Californie. Le couple avait déjà renoncé à ce que son fils Archie Harrison Mountbatten-Windsor reçoive des titres royaux à sa naissance en mai 2018 afin de l'élever tel un citoyen (presque) ordinaire.