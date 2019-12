Sophie de Wessex : Sa fille Lady Louise, 16 ans, lui chipe son manteau de luxe

Si le prince George et la princesse Charlotte de Cambridge auront été la grande attraction du millésime 2019 de la messe de Noël à Sandringham, à laquelle la famille royale britannique assiste, rassemblée autour de la reine Elizabeth II, leur cousine Lady Louise Windsor aura pris le relais, une semaine plus tard, pour le dernier office dominical de l'année en la petite église Sainte-Marie-Madeleine.

En l'absence des Cambridge, qui ne se sont pas éternisés dans les parages, mais aussi des Sussex, qui ont carrément fait l'impasse cette année et se ressourcent au fin fond du Canada, les amoureux de la famille royale ont reporté leur attention sur les Wessex : tout comme son frère et sa soeur aînés le prince Charles et la princesse Anne, le prince Edward était en effet présent dimanche 29 décembre 2019, avec sa femme la comtesse Sophie et leur fille Louise, qui a fêté en novembre son seizième anniversaire. Leur fils James, victomte Severn, manquait en revanche à l'appel, cette fois-ci.

Faute de Kate ou de Meghan, c'est donc Lady Louise qui a étanché la soif de décortiquage de look des observatrices, lesquelles ont remarqué que la demoiselle avait pour l'occasion pioché dans le dressing de maman, accessoirement marraine du London College of Fashion : elle portait en effet un manteau Stella McCartney bleu marine que la comtesse de Wessex, réputée pour son élégance et son goût sûr, avait arboré pour la première fois en mars 2018 lors des commémorations de la Journée du Commonwealth. Une pièce, portée avec des chaussures à talon assorties L. K. Bennett, dont le prix se situe aux alentours de 1300 euros...

Lady Louise Windsor, qui occupe le douzième rang dans l'ordre de succession au trône britannique et a hérité de la passion de son grand-père le duc d'Edimbourg pour la conduite d'attelage, n'en était pas à son coup d'essai : lors de la messe de Noël, quatre jours plus tôt, c'était déjà un manteau signé Stella McCartney qu'elle avait emprunté à sa mère !