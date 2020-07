Meghan Markle et Harry : Une nounou parfaite a emménagé chez eux

Le duc et la duchesse de Sussex peuvent confortablement installer Doria Ragland dans la vaste demeure que leur prête le producteur américain Tyler Perry, au sein du domaine ultrasécurisé de Beverly Ridge Estates, sur les hauteurs de Beverly Hills. La villa de huit chambres et douze salles de bain surplombe un large terrain de 9 hectares. C'est de là que Meghan Markle et le prince Harry ont enregistré leurs quelques rares messages vidéo qu'ils ont partagés depuis le début de leur confinement.

Un petit garçon choyé, mais isolé

Doria Ragland serait aujourd'hui la seule et unique personne à qui Meghan Markle accorde pleinement sa confiance. Une source du Sunday Mirror avait en effet affirmé début juillet que l'ex-actrice était complètement "renfermée sur elle-même", au point d'inquiéter ses proches. "Elle est devenue très silencieuse. Je pense qu'elle doit se sentir extrêmement faible et probablement en difficulté. La bataille juridique et les tensions accrues avec la famille royale à cause des informations révélées doivent beaucoup lui peser. Meghan est beaucoup plus distante et introvertie depuis plusieurs semaines, sa famille s'inquiète."



La duchesse de Sussex serait également inquiète de voir son fils grandir seul, dans le luxe certes, mais privé de copains de jeux : "Meghan dit qu'Archie a besoin d'apprendre des compétences émotionnelles et sociales en étant avec d'autres jeunes enfants, ce qu'il ne peut pas faire avec les adultes, a rapporté un prétendu ami proche au Daily Mail. Meghan dit qu'elle aimerait rejoindre avec Archie un groupe pour bébés qui se retrouve en vrai plusieurs fois par semaine. Cela donnerait l'opportunité à Archie de jouer avec d'autres tout-petits et aiderait le développement de son cerveau. Elle dit qu'elle est bien trop connue pour faire des choses normales."