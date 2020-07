Meghan Markle : Crinière XL façon 70's, sa réapparition surprenante

L'épouse du prince Harry a alors ajouté : "Votre instinct vous dira ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui est juste et injuste. La partie la plus dure, celle qui a été la plus dure pour moi, est de conjuguer vos convictions avec action." Et l'Américaine de 38 ans et ex-porte-parole des Nations unies de conclure : "Je vais vous encourager, tout comme mon mari, comme Archie [1 an], alors que vous continuez à marcher, à défendre et à montrer la voie à suivre."

Faites comme moi ?

S'accrocher à ses convictions, défendre ses opinions avec des actions, suivre son instinct... Difficile de ne pas voir là des références à la propre expérience de Meghan Markle, suite à son départ de la monarchie britannique en début d'année. Prétendument muselée par le protocole royal, frustrée de ne pas pouvoir agir comme bon lui semble, la duchesse de Sussex a vite déchanté après son fastueux mariage à Windsor en mai 2018.

En peine face à la pression médiatique et au manque de soutien de la famille royale, l'Américaine et son mari ont finalement décidé de prendre leurs distances pour mener une nouvelle vie en Californie dès la mi-mars. Bien qu'il ait limité ses sorties à quelques missions de charité, le couple n'a pour autant pas manqué de s'exprimer dans des vidéos enregistrées tout au long du confinement, savourant déjà sa liberté de parole retrouvée loin de la Couronne. Récemment, le prince Harry s'est même laissé aller à un commentaire sur le Commonwealth qui n'a certainement pas plu à sa grand-mère la reine...