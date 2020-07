Meghan Markle et Harry : Nouvelle prise de parole et pique à la reine

Voilà une nouvelle prise de parole qui ne risque pas d'arranger les relations des Sussex avec le reste de la famille royale... Le 1er juillet 2020, depuis leur villa de Los Angeles, le prince Harry et Meghan Markle ont pris part à une discussion sur l'équité, la justice et l'égalité des droits avec plusieurs membres du Queen's Commonwealth Trust, dont le duc et la duchesse sont les président et vice-président. Une visioconférence diffusée lundi et qui, rapidement, a divisé l'opinion outre-Manche.

Lors de cet échange, le prince Harry n'a pas hésité à commenter l'attitude du Commonwealth vis-à-vis de son passé colonial : "Lorsque vous regardez le Commonwealth, il n'y a aucun moyen d'avancer si nous ne reconnaissons pas le passé. Tant de gens ont fait un travail incroyable pour reconnaître le passé et essayer de corriger ces torts, mais je pense que nous admettons tous qu'il reste encore beaucoup à faire, a notamment affirmé le Britannique de 35 ans. Ce ne sera pas facile et dans certains cas, cela ne sera pas confortable, mais ce doit être fait parce, devinez quoi, tout le monde en profite."