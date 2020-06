Le prince Harry trop pressé avec Meghan ? Même Kate a tenté de le raisonner

La relation qu'entretenait le prince Harry avec sa soeur de coeur a bien changé... Il n'y a pas que le prince William qui s'est éloigné de son petit frère, son épouse Kate Middleton a elle aussi dû se résoudre à prendre ses distances avec son beau-frère dont elle était pourtant si proche. Une complicité qui a commencé à se refroidir en 2016, lorsque Harry est tombé fou amoureux d'une certaine Meghan Markle.

En voyant le prince Harry se lancer corps et âme dans cette nouvelle relation avec une actrice américaine, le prince William n'aurait pas été le seul à le mettre en garde sur une officialisation prématurée... À en croire un nouvel ouvrage dédié au Megxit et les présumées tensions au sein du clan Windsor, Kate Middleton aurait elle aussi tenté de raisonner son beau-frère adoré. "Elle lui a gentiment rappelé qu'il fréquentait une personne à la vie, au passé et à la carrière complètement différents et que ça prendrait du temps, des efforts et de l'attention avant qu'elle s'intègre", ont ainsi affirmé les journalistes Dylan Howard et Andy Tillett dans leur nouveau livre Royals at War, sorti ce 30 juin 2020.