Meghan Markle victime d'un complot royal ? "Elle en était convaincue"

La duchesse de Sussex aurait-elle été victime d'un complot au sein même du palais de Kensington ? Meghan Markle en était apparemment persuadée. A en croire un ami cité par le Sunday Times, le 24 mai 2020, l'épouse du prince Harry se sentait menacée au point de s'isoler le plus possible des employés royaux, qui auraient contribué à construire sa réputation d'Américaine difficile à contenter. "Elle était convaincue qu'il y avait une conspiration contre elle et elle s'est tout simplement isolée quand ils ont emménagé à Frogmore. Je pense qu'elle se sentait exclue depuis le début. Ce n'était pas la vie à laquelle elle était habituée et elle voulait en partir", estime cet informateur.

Après leurs noces célébrées en mai 2019 à Windsor, et en attendant la fin des travaux de rénovation du Frogmore Cottage, leur demeure officielle offerte par la reine Elizabeth en guise de cadeau de mariage, le prince Harry et Meghan Markle ont vécu au Nottingham Cottage, au palais de Kensington, non loin du prince William et Kate Middleton. C'est là que l'ex-actrice aurait connu quelques accrochages avec des employés, au point de contrarier sa belle-soeur et de rapidement gagner une réputation de diva exigeante ayant du mal à vivre avec le protocole royal. Les Sussex ont finalement emménagé dans leur nouvelle maison en avril 2019, juste avant la naissance de leur fils Archie.

Toujours selon un proche cité par le Sunday Times, Meghan Markle s'est vite sentie seule dans son nouveau pays d'adoption, loin de sa mère Doria Ragland et de ses amis restés à Los Angeles. Un mal-être accentué par la pression médiatique et les vives critiques dont elle a fait l'objet dans les tabloïds anglais, au point d'engager des poursuites judiciaires contre certains d'entre eux. Autre sujet sensible pour la duchesse de Sussex : l'indépendance financière : "Une des difficultés pour Meghan était de ne pas gagner d'argent. Elle a toujours travaillé et je pense qu'elle ne se sentait pas accomplie. Avoir une liberté financière a grandement motivé leur envie de partir", observe à ce titre la source du journal anglais.

Avant de prendre leurs distances avec la monarchie britannique en janvier 2020, puis de partir vivre aux Etats-Unis en mars dernier, le prince Harry et Meghan Markle percevaient une rente royale prélevée sur le Sovereign Grant, la "subvention souveraine" annuelle couvrant l'ensemble des dépenses de la famille royale pour ses obligations institutionnelles. En attendant de pouvoir gagner ses propres revenus en Californie, le couple est soutenu financièrement par le prince Charles, grâce à l'argent que ce dernier perçoit du duché de Cornouailles.