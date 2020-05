Harry à l'origine du Megxit ? "Il était malheureux depuis un long moment"

Le prince Harry n'est pas très heureux de l'appellation "Megxit". Dans leur biographie qui se promet déjà explosive, Finding Freedom ("Trouver la liberté" en français), les époux Sussex ont fait appel à deux amis journalistes, Omid Scobie et Carolyn Durand pour expliquer les raisons de leur départ. D'après les informations du Sun, le prince Harry y expliquerait que le terme "Megxit" le met en colère.

Une source anonyme de la maison d'édition a expliqué au tabloïd que "le mot "Megxit" en particulier a toujours mis en colère le prince Harry"."Ça lui donne l'impression que la décision de quitter la famille royale était celle de Meghan. La réalité est que Harry est le moteur de cette décision. Le livre va rendre ce point très clair", est-il expliqué.

Si le prince Harry a voulu retrouver sa liberté, c'est qu'il aurait été "malheureux depuis un long, long moment". "Il voulait aller dans cette direction et il y pensait depuis plus d'un an", est-il ajouté. Meghan Markle aurait toujours "soutenu la décision de Harry" et aurait été la seule à "lui demander s'il était sûr de lui, si c'était ce qu'il voulait". "Elle lui a a toujours fait savoir qu'elle le soutiendrait, quoi qu'il décide", a conclu cette source.

Début mai, il était annoncé que Meghan Markle et le prince Harry avaient participé à l'écriture d'une nouvelle biographie, racontant entre autre leur départ de la famille royale britannique. La sortie de cet ouvrage de 368 pages est prévu pour août 2020. Il promet des révélation inédites sur leur couple, leur mariage, leur adorable fils Archie (2 ans) basées sur leurs interviews respectives avec les auteurs du livre, Omid Scobie (Haper's Bazaar) et Carolyn Durand (ELLE).