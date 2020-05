Meghan Markle : Ce drôle de gâteau d'anniversaire qu'elle a préparé pour Archie

On en sait un peu plus sur la fête d'anniversaire que Meghan Markle et le prince Harry ont organisé pour leur fils Archie, qui a soufflé sa première bougie le 6 mai 2020. À en croire une source du magazine People, citée mercredi, la duchesse de Sussex a elle-même mis la main à la pâte pour préparer un gâteau d'anniversaire pour le moins original.

L'ex-actrice américaine de 38 ans, qui se trouve être une passionnée de cuisine, a préparé un smash cake à son garçon : "Meghan a fait le gâteau - fraises et crème", a rapporté un proche du couple. Un smash cake est un petit gâteau d'anniversaire que l'enfant à qui il est destiné peut manger tout seul, sans couvert. Un mode de dégustation amusant et quelque peu... chaotique ! De son côté, le prince Harry était chargé de la décoration et des ballons, qu'il a disposés dans la confortable villa ultrasécurisée de Los Angeles qu'ils occupent depuis la mi-mars.