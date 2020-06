Meghan Markle : Cette "énorme gaffe" commise au mariage d'Eugenie

Les ouvrages sur la famille royale se multiplient cet été : en attendant la sortie en août de la très attendue biographie consacrée au prince Harry et Meghan Markle, les journalistes Dylan Howard et Andy Tillett viennent de publier ce 30 juin 2020 un livre au titre pour le moins évocateur : Royals at War, que l'on pourrait traduire en français par La Famille royale en guerre. Un ouvrage consacré au départ-choc des Sussex de la monarchie et à leurs présumées tensions avec le reste des Windsor.

Un extrait relayé par le Daily Mail lundi relate le terrible faux-pas qu'aurait commis Meghan Markle au mariage de la princesse Eugenie et Jack Brooksbank, le 12 octobre 2018 à Windsor. C'est à ce moment que la duchesse de Sussex aurait pris l'initiative d'annoncer sa grossesse au reste de la famille royale, prenant même de court son mari le prince Harry : "Elle a décidé que ce serait le moment idéal pour annoncer qu'elle et Harry attendaient leur premier enfant, rapporte le livre. C'était une énorme gaffe, même dans une famille qui ne serait pas la famille royale : voler la vedette à Eugenie, qui était furieuse, de même que sa mère Sarah [Ferguson]." Une annonce déplacée qui aurait même "embarrassé" le futur papa.

Cette version des faits est à prendre avec des pincettes : quelques jours seulement après le mariage d'Eugenie, une source du magazine Harper's Bazaar affirmait que non, Meghan Markle n'avait pas fait sa grande annonce lors des noces puisque la reine et le prince Philip, le prince Charles et Camilla, de même qu'Eugenie et Jack, étaient tous déjà au courant. En revanche, le doute plane à propos du prince William et de Kate Middleton...

L'annonce au public de cette première grossesse, le 15 octobre 2018, avait déjà fait débat outre-Manche. Le palais de Kensington avait confirmé l'heureuse nouvelle la veille du départ du prince Harry et Meghan Markle pour leur toute première tournée royale de trois semaines, entre l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les îles Fidji et Tonga. Une chose est sûre, l'annonce de cette première grossesse avait d'autant plus braqué les projecteurs sur ce voyage royal.