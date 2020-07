Le prince Harry n'est plus une "Altesse Royale" : il n'a plus de titre

Trois petits mots qui ont leur importance... Comme l'a souligné le site américain Just Jared, le 2 juillet 2020, le prince Harry n'est plus désigné comme "Son Altesse Royale" sur le site internet de Travalyst, l'initiative qu'il a lancée l'an dernier pour encourager les compagnies de voyage à être plus responsables. Un projet qui a vu le jour quelques mois seulement avant que le duc de Sussex et son épouse Meghan Markle ne décident de prendre leurs distances avec la monarchie britannique.

Désormais, Travalyst se contente de présenter son cofondateur comme étant le "prince Harry, duc de Sussex". Disparue la mention "HRH" [Her Royal Highness, Son Altesse Royale en français] qui arrivait en premier, avant même son nom. Un changement qui n'a rien de surprenant puisque le retrait de ce titre fait partie de l'accord que le duc et la duchesse de Sussex ont passé avec la reine Elizabeth en début d'année, dans le cadre du Megxit. Pour prendre leur indépendance et partir vivre en Californie, dans l'espoir d'une vie de famille plus paisible, le prince Harry et Meghan Markle ont non seulement renoncé à leurs titres d'Altesses Royales, mais également à la confortable rente qu'ils percevaient chaque année. Le temps qu'il acquiert son indépendance financière, le couple est généreusement aidé par le prince Charles qui lui verse chaque mois une jolie somme...