Meghan Markle et Harry presque incognito : sortie masquée à Los Angeles

Le prince Harry et Meghan Markle continuent de jouer les héros masqués à Los Angeles. Le 23 juin 2020, le couple est sorti de sa luxueuse villa pour apporter son soutien à Homeboy Industries, une organisation locale qui aide d'anciens membres de gangs et prisonniers à se réinsérer dans la société. Avec charlotte sur la tête, tablier et gants, le duc et la duchesse de Sussex ont mis la main à la pâte.

"Notre équipe était ravie de travailler à leurs côtés pendant qu'ils préparaient des repas",a partagé l'association sur son compte Instagram mercredi, avec photos souvenir à l'appui. "Ils sont tous les deux très simples et gentils, a commenté la manager du Homegirl Café, à Page Six. L'équipe était honorée qu'ils prennent le temps de nous voir, de nous écouter et de faire un bout de chemin avec nous... Nous ne l'oublierons jamais." Le gérant de l'association, le Père Greg Boyle, a quant à lui ajouté : "Le duc et la duchesse de Sussex étaient juste Harry et Meghan. Ils ont retroussé leurs manches et se sont profondément engagés auprès de nos employés de la boulangerie et du café."