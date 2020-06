Meghan Markle : Nouvelle "lettre d'amour" à ses amis anglais depuis Los Angeles

Bien qu'elle se fasse discrète depuis qu'elle est repartie vivre dans son Los Angeles natal, en mars dernier, Meghan Markle garde le contact avec certaines des associations qu'elle soutenait lorsqu'elle était encore un membre actif de la famille royale britannique. Comme l'a rapporté le quotidien anglais The Evening Standard le 14 juin 2020, l'Américaine a adressé une lettre à la Hubb Community Kitchen, une organisation de bienfaisance fondée par les rescapés de l'incendie de la tour Grenfell, dans l'Ouest de Londres. Il y a maintenant trois ans, 72 personnes habitant dans cet immeuble y avaient trouvé la mort.

"Je repense au moment où je vous ai tous rencontrés et à la manière dont vous vous êtes tous réunis au lendemain de ce que vous avez vécu au sein de votre communauté, a d'abord écrit Meghan Markle. Et aujourd'hui, ce que vous avez fait représente une telle source d'inspiration, vous continuez de donner, vous continuez d'agir avec amour (...). Je suis si fière de vous, tout comme Harry. Nous vous envoyons tout notre amour depuis l'autre côté de l'Atlantique et nous pensons à vous aujourd'hui, car je suis sûre que c'est une journée difficile, mais c'est aussi une journée où vous pouvez voir tout ce que vous avez accompli durant ces trois dernières années, et voir à quel point vous continuez de donner et d'être un exemple pour tous ceux qui vous entourent."

Soutenir la Hubb Community Kitchen a été le premier engagement en solo de la duchesse de Sussex, trois mois après son mariage royal avec Harry, célébré en mai 2018. Elle-même passionnée de cuisine, Meghan Markle s'était associée aux femmes membres de l'association pour la publication d'un livre de cuisine devenu un best-seller. Aussi bien seule qu'accompagnée de son mari, l'ex-actrice avait ensuite effectué plusieurs visites dans les locaux de l'organisation. En avril dernier, depuis sa confortable villa californienne, Meghan Markle avait partagé un appel vidéo Zoom pour évoquer la mobilisation de l'association pendant le confinement.