Meghan Markle en cuisine à Toronto : une photo inédite de l'ex-actrice dévoilée

Chaque mois, les parents d'Archie (7 mois) mettent en lumière le travail de plusieurs organisations de bienfaisance sur leur compte Instagram. Pour remercier le couple royal d'avoir ce mois ci choisi d'honorer son engagement, le St. Felix Centre a ouvert ses archives pour en sortir un cliché inédit de la duchesse, lorsqu'elle était encore actrice dans la série Suits : "Meghan Markle était une bénévole active du St. Felix Centre lorsqu'elle vivait dans la ville [à Toronto, entre 2011 et 2017, NDLR]. Régulièrement, elle faisait du bénévolat dans nos cuisines dans le cadre de notre programme Community Meals. La duchesse donnait aussi de la nourriture venant du tournage de Suits, et pour un Thanksgiving, elle a apporté toute la nourriture, les dindes et accessoires pour plus de 100 personnes."

Meghan Markle n'a pas attendu de porter une tiare et un titre royal pour donner de son temps pour la bonne cause. Même si elle met aujourd'hui sa notoriété au service des causes qui lui tiennent à coeur, cette nouvelle vie de duchesse compte son lot de sacrifices pour l'ancienne actrice américaine. Face au véritable harcèlement de la presse britannique, le duc et la duchesse de Sussex ont décidé de s'accorder une pause de six semaines libre de tout engagement royal. Avec leur petit Archie, ils se seraient envolés pour la Californie, afin d'y passer Thanksgiving avec Doria Ragland, la mère de Meghan Markle.