Prince Harry : Hommage au courage de sa mère Diana, le jour de son anniversaire

Le 1er juillet 2020, la princesse Diana aurait eu 59 ans. Un anniversaire marqué cette année par la tenue des Diana Awards qui, crise sanitaire oblige, se sont contentés d'une cérémonie virtuelle retransmise mercredi sur YouTube. L'occasion pour le prince Harry d'envoyer un message depuis sa nouvelle vie à Los Angeles. Le Britannique de 35 ans a profité de cet événement, créé en 1999 et mettant à l'honneur le meilleur de la jeune génération, pour rendre un bel hommage à sa mère.

"Je sais que ma mère a été une source d'inspiration pour beaucoup d'entre vous et je peux vous assurer qu'elle se serait battue à vos côtés. Comme beaucoup d'entre vous, elle n'a jamais choisi le chemin le plus facile, le plus populaire ou le plus confortable. Mais elle s'est engagée pour quelque chose. Et elle s'est engagée pour les personnes qui en avaient besoin", a d'abord affirmé le prince Harry. "Ma femme [Meghan] a dit récemment que notre génération et les précédentes n'avaient pas fait assez pour corriger les erreurs du passé. Je suis moi aussi navré, navré que nous n'ayons pas fait de ce monde un endroit où vous méritez d'être. Le racisme institutionnel n'a pas sa place dans nos sociétés, pourtant il est encore endémique (...). Je veux que vous sachiez que nous nous engageons à faire partie de la solution et à participer au changement auquel vous travaillez tous."