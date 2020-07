Diana : Pourquoi elle n'aimait pas fêter son anniversaire

Il y a maintenant vingt-trois ans que Lady Di a trouvé la mort dans un terrible accident de voiture à Paris. Ce 1er juillet 2020, la princesse Diana aurait fêté ses 59 ans. Un événement qu'elle n'aurait pas forcément célébré en grande pompe puisque la mère de William et Harry n'aimait pas fêter son anniversaire. C'est en tout cas qu'affirme son ancien chef cuisinier Darren McGrady.

Dans une nouvelle interview accordée à Hello ce mercredi, le Britannique de 58 ans s'est souvenu des quelques anniversaires dont il a été témoin lorsqu'il travaillait pour Lady Di au palais de Kensington, entre 1993 et 1997 : "La princesse Diana ne voulait pas vraiment fêter ses anniversaires, ça signifiait une année de plus. Donc pas de gâteau d'anniversaire ni de plat spécial. Elle allait déjeuner avec ses copines avant une soirée tranquille chez elle. Avec du poisson grillé ou des poivrons farcis."

Si la journée était plutôt calme pour la principale intéressée, elle ne l'était pas forcément pour ses équipes : "L'anniversaire de la princesse Diana au palais de Kensington était l'une des journées les plus chargées de l'année pour moi. Pas d'un point de vue culinaire, mais toutes ses organisations de charité et tous ses amis envoyaient des fleurs, donc la sonnette de la porte arrière retentissait toutes les minutes et je devais courir en bas pour répondre", a ajouté Darren McGrady.

Un régime alimentaire sain et épuré

Ce n'est pas la première fois que le chef anglais se confie sur son passage dans les cuisines de Diana à Kensington. Des légumes et du poisson, des plats sans sauce ni viande, des poivrons farcis... En janvier dernier, il s'était laissé aller à quelques confidences sur les préférences alimentaires de la princesse de Galles, après qu'elle avait réussi à vaincre sa boulimie.

"C'était si détendu quand elle était dans la cuisine (...). Bien plus détendu qu'au palais de Buckingham, avait expliqué celui qui a également oeuvré au service de la reine Elizabeth. Plus de crèmes épaisses et de sauces riches. C'était une alimentation saine et les poivrons farcis étaient l'un de ses plats préférés qu'elle mangeait deux à trois fois par semaine. La princesse ne mangeait pas du tout de viande. Occasionnellement, elle prenait de l'agneau si elle recevait, mais la plupart du temps, c'était des plats végétariens. Elle adorait manger du poisson aussi."