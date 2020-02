Diana gourmande malgré la boulimie, son chef confie son pêché mignon

Si Elizabeth II est du genre à respecter "religieusement" le menu établi trois jours à l'avance, Lady Di était quant à elle plus spontanée : "Elle disait qu'elle n'était pas d'humeur pour un plat le jour même, le menu était vraiment une perte de temps (...). Si elle mangeait seule, elle venait souvent manger dans la cuisine et arrivait pendant que je cuisinais. C'était si détendu quand elle était dans la cuisine (...). Bien plus détendu qu'au palais de Buckingham."

"Plus de crèmes épaisses et de sauces riches. C'était une alimentation saine et les poivrons farcis étaient l'un de ses plats préférés qu'elle mangeait deux à trois fois par semaine, s'est également souvenu le chef de 58 ans, aujourd'hui installé au Texas. La princesse ne mangeait pas du tout de viande. Occasionnellement, elle prenait de l'agneau si elle recevait, mais la plupart du temps, c'était des plats végétariens. Elle adorait manger du poisson aussi." À cause de ses troubles alimentaires, beaucoup pensaient de Diana qu'elle n'aimait pas la nourriture, alors que c'était tout le contraire : "Elle aimait les jus avant que ce soit inventé. Elle était toujours en avance sur les tendances."