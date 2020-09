Meghan et Harry enfin indépendants ? Fini les rallonges du prince Charles

En annonçant leur départ de la monarchie en janvier 2020, le prince Harry et Meghan Markle ont expliqué vouloir "travailler pour devenir indépendants financièrement". Il semble que c'est désormais possible pour le duc et la duchesse de Sussex, maintenant qu'ils ont signé un contrat juteux avec Netflix. À en croire les informations du magazine américain Newsweek, publiées le 7 septembre 2020, le couple peut même se passer de l'aide provisoire offerte par le prince Charles.

La grande nouvelle a été confirmée le 2 septembre dernier : Meghan Markle et le prince Harry vont jouer les producteurs pour des documentaires, des docu-séries, des films ou encore des programmes pour enfants qui seront exclusivement diffusés sur Netflix. Une collaboration scellée par un contrat de plusieurs années, dont le montant n'a pas été dévoilé. Newsweek estime malgré tout que les Sussex pourraient toucher entre 50 et 100 millions de dollars grâce à ce partenariat avec le géant du streaming... De quoi rembourser le prêt de leur nouvelle villa de Santa Barbara, mais surtout, de prendre cette indépendance financière qu'ils attendaient tant.

Au moment de négocier les termes du Megxit avec la reine Elizabeth et le prince Charles, il avait été convenu que ce dernier continuerait à soutenir financièrement son fils et sa belle-fille le temps qu'ils s'installent outre-Atlantique avec leur fils Archie (1 an). Une aide d'autant plus nécessaire qu'ils doivent encore rembourser leur Frogmore Cottage de Windsor... Ainsi, par l'intermédiaire de son fructueux duché de Cornouailles, le prince de Galles aurait versé plusieurs sommes d'argent aux Sussex, notamment pour financer leur sécurité quand le Canada et les États-Unis s'y sont refusés. Lorsque les Sussex étaient encore des membres actifs de la famille royale, ils étaient financés à hauteur de 95% par les diverses activités de ce même domaine.

L'indépendance n'est pas encore totale pour les Sussex puisque, comme accepté lors du Megxit fin mars, leurs nouvelles activités (y compris le contrat avec Netflix) continuent d'être examinées à distance par le palais de Buckingham et ce, jusqu'en mars 2021. Le but étant pour la reine de s'assurer que la nouvelle vie américaine de son petit-fils ne porte aucun préjudice à la famille royale.

Marine Corviole