Meghan Markle et Harry bientôt sur Netflix ! Ils ont signé un contrat en or

Comme l'ont rapporté plusieurs médias le 2 septembre 2020, dont le New York Times, Meghan Markle et le prince Harry ont signé un contrat avec Netflix. A la tête d'une nouvelle société de production au nom encore inconnu, le duc et la duchesse de Sussex vont ainsi jouer les producteurs stars pour une collaboration de plusieurs années avec le géant du streaming.

Les parents du petit Archie (1 an) vont ainsi produire des documentaires, des docu-séries, des films ou encore des programmes pour enfants qui seront exclusivement diffusés sur Netflix. Le prince Harry et Meghan Markle pourraient faire des apparitions dans certains de ces projets audiovisuels. "Notre but sera de créer des contenus qui informent mais également qui donnent de l'espoir, le couple a-t-il indiqué dans un communiqué. En tant que jeunes parents, créer des programmes familiaux inspirants est également important pour nous." Les Sussex pourront ainsi "inspirer" les quelque 193 millions d'abonnés à la plateforme de streaming. Le montant du contrat, que l'on imagine copieux, n'a en revanche pas été communiqué.

Cette collaboration n'est pas si surprenante quand on sait que le prince Harry apparaît depuis fin août dans le documentaire Netflix Rising Phoenix, dédié aux jeux paralympiques. De son côté, Meghan Markle a déjà collaboré avec Disney+ en prêtant sa voix à un documentaire animalier dévoilé au printemps dernier. Le couple va donc enfin gagner sa vie après avoir officiellement quitté la monarchie britannique en mars dernier, pour s'installer en Californie, dans l'espoir d'échapper aux paparazzis et de gagner son indépendance financière. De quoi l'aider à financer leur nouvelle villa de Santa Barbara estimée à 12 millions d'euros, et pour laquelle il s'est endetté.

Marine Corviole