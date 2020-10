Meghan et Harry : Archie a bien grandi, ils confient ses premiers pas

Toujours depuis le salon de leur nouvelle villa de Santa Barbara, le prince Harry et Meghan Markle multiplient les appels Zoom, visioconférences et podcasts. Après avoir parlé cyberharcèlement et santé mentale ce week-end, le duc et la duchesse de Sussex ont pris part à une nouvelle conversation virtuelle avec la militante pakistanaise Malala Yousafzai à l'occasion de la Journée internationale de la fille, le 11 octobre 2020. L'occasion pour le couple star de donner des nouvelles de son petit garçon Archie, 18 mois, qui continue de grandir loin des médias.

Après avoir parlé de l'importance de l'éducation des jeunes filles à travers le monde, d'autant plus en ces temps de crise, Malala Yousafzai a interrogé les Sussex sur leur quotidien et leurs occupations en cette période troublée : "Sur Zoom !", a d'abord répondu le prince Harry avec humour. Ce à quoi il a ajouté : "Nous étions là tous les deux pour ses premiers pas, sa première course, sa première chute, toutes ses premières."

De son côté, Meghan Markle a confié : "C'est tout simplement fantastique, parce que je pense qu'à bien des égards, nous avons la chance d'avoir ce temps pour le voir grandir. En l'absence du Covid, nous serions en train de voyager et travailler davantage à l'extérieur, et nous manquerions beaucoup de ces moments, a affirmé l'ex-actrice de 39 ans. Cela a été de très bons moments en famille."

Il court partout

Déjà le 1er octobre dernier, lors d'une visioconférence avec le journal britannique Evening Standard, le couple avait donné quelques nouvelles d'Archie : "Il est si bon. Nous sommes très chanceux avec notre petit garçon. Il est très tonique, il court partout. Il nous force à rester sur nos gardes. Nous avons tellement de chance", avait déclaré Meghan Markle. Cela fait maintenant sept mois que les Sussex ont officiellement quitté la monarchie britannique et posé leurs valises en Californie. Tout au long du confinement, le duc et la duchesse sont restés actifs en enchaînant les visioconférences avec diverses organisations qu'ils soutiennent. Des prises de parole qui ne font pas toujours l'unanimité, surtout lorsque le couple parle élections présidentielles américaines...

Depuis qu'il est parti vivre outre-Atlantique, le petit Archie n'a fait qu'une seule et unique apparition : au jour de son premier anniversaire, le 6 mai 2020, il était apparu remuant et curieux sur les genoux de sa célèbre maman, filmé par papa, le temps d'une histoire lue en famille à la maison. Une vidéo personnelle diffusée sur les réseaux sociaux pour un appel aux dons en faveur des enfants défavorisés et touchés par la crise sanitaire.