Meghan Markle, la personne la plus harcelée en 2019 : "J'ai failli ne pas survivre"

Meghan Markle parle enfin du harcèlement qu'elle subit. Chaque jour, elle est la cible de milliers d'internautes malveillants, n'hésitant pas à l'insulter sur les réseaux sociaux. Un phénomène amplifié par certains tabloïds aux informations trompeuses, contre lesquels son mari le prince Harry s'était déjà insurgé. Cette fois, dans le podcast Teenager Therapy, diffusé le 10 octobre 2020, la duchesse de Sussex explique ces "trolls" en ligne ont eu un effet dévastateur sur sa santé mentale.

"[Les réseaux sociaux, NDLR] sont un excellent moyen de communication, mais c'est aussi un endroit où il y a beaucoup de déconnections. Je peux en parler personnellement, on m'a dit qu'en 2019, j'ai été la personne la plus trollée dans le monde entier, homme ou femme", a-t-elle révélé. Une haine envers l'ancienne actrice américaine, star de la série Suits, totalement injustifiée.

2019 est l'année où Meghan Markle était enceinte de son fils, Archie (1 an). "Maintenant, il y a huit mois de ça je n'étais pas si visible que ça. J'étais en congé maternité ou avec mon bébé. Mais tout ce qui a été fabriqué, tous les mensonges, j'ai failli ne pas y survivre, a-t-elle déploré dans le podcast. Je m'en fiche si tu as 15 ou 25 ans, si les gens disent des choses à propos de moi qui ne sont pas vraies, mais ce que ça fait à ton mental ou à ma santé émotionnelle fait tellement de dégâts."

Meghan et Harry sont apparus dans le podcast à l'occasion de la journée mondiale de la santé mentale, le 10 octobre. "La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, montrer sa vulnérabilité, de surcroît dans le monde d'aujourd'hui, est une force. Plus nous parlons de ça, plus cela devient normal, et c'est normal", a tenu à rappeler la duchesse de Sussex, qui a posé ses valises dans une sublime villa à Los Angeles avec son époux et leur enfant.