Harry et Meghan confinés : pendant qu'il joue avec Archie, les voisins enragent

L'argent ne fait pas le bonheur, mais il achète une immense villa avec un jardin tout aussi grand à Santa Barbara. Le prince Harry vient de raconter comment il avait initié son fils Archie (1 an) à sa discipline favorite tout en restant confiné. Dans une visioconférence avec plusieurs joueurs à l'occasion du 125e anniversaire de la Rugby Football League, le samedi 29 août 2020, le duc de Sussex a évoqué sa passion pour le sport.

Le père de famille de 35 ans a expliqué qu'il était impatient d'apprendre les règles du rugby à son fils, âgé de 15 mois. "Ce dont j'ai besoin, ce sont des ballons de rugby miniatures pour qu'Archie puisse jouer, en ce moment c'est impossible d'en trouver", a expliqué Harry, qui dirige la Rugby Football League. "Mais j'ai un petit espace dehors. Je suis assez chanceux d'avoir ça, mais j'ai besoin de le faire jouer dans la league", a-t-il ajouté, en faisant référence à sa nouvelle villa de Santa Barbara, en Californie dans laquelle il habite avec son fils et son épouse, Meghan Markle.

Une immense propriété de neuf chambres achetée 14 millions de dollars, après l'annonce de leur détachement de la famille royale britannique au début de l'année. "Je suis juste incroyablement chanceux et reconnaissant d'avoir un espace extérieur et de voir mon fils jouer dehors. Parce que je sais qu'énormément de gens n'ont pas eu cette opportunité durant ces cinq derniers mois. Notre petit bonhomme est notre priorité, mais notre travail l'est aussi et on essaie de faire tout ce qu'on peut pour faire de ce monde un meilleur endroit", a conclu le prince Harry.

Des voisins excédés

Et pendant que Megan, Harry et Archie jouent dans leur jardin de leur propriété de 1350 m², leurs voisins n'en peuvent plus. Touristes, hélicoptères, paparazzi... la petite ville de Montecito, près de Santa Barbara, est en ébullition depuis le déménagement du couple royal, bien qu'ils n'aient encore jamais été vus en public. Un ras-le-bol du voisinage exposé par TMZ.com, ce lundi.