Harry et William fâchés : ce lourd silence de deux mois après le Megxit

"Je pense que ce qui a mal tourné pour Harry, Meghan et les Cambridge, c'était la décision de rendre publique la feuille de route de leur nouveau statut professionnel, a ajouté Omid Scobie. Les déclarations n'ont pas été discutées en interne. C'est ce qui a vraiment causé le plus de tort à William, parce qu'il a deux casquettes. Il n'est pas seulement le frère, il est aussi le futur roi et il a estimé que cela avait porté atteinte à la réputation de la famille." De leur côté, Kate Middleton et Meghan Markle n'auraient jamais réussi à se rapprocher. Et leur relation ne risque pas de s'arranger maintenant que les Sussex sont partis vivre en Californie.

Depuis que Meghan Markle et Harry ont posé leurs valises sur la côte ouest des États-Unis, ils n'auraient partagé que quelques rares appels vidéos avec le reste de la famille royale, à l'occasion des différents anniversaires célébrés en plein confinement : ceux de la reine et du prince Philip, ceux de George, Charlotte et Louis (7, 5 et 2 ans), celui d'Archie (1 an).