Le prince Philip fête ses 99 ans : rare portrait avec la reine à Windsor

À l'été 2017, le prince Philip a pris sa retraite royale à l'âge de 96 ans, après avoir effectué plus de 22 000 engagements en solo depuis 1952 et le couronnement de son épouse. Sa dernière apparition publique remontait au mois de mai 2019, lors du mariage de Lady Gabriella Windsor. Le duc d'Édimbourg et la reine Elizabeth ont ensuite fêté leurs 72 ans de mariage en novembre dernier.

Le 20 avril, le Britannique était sorti de son silence en publiant un rare message pour saluer le personnel soignant mobilisé face au coronavirus. Bien qu'isolé des siens, le couple régnant ne serait pas mécontent de cette pause prolongée en tête à tête à Windsor : "L'une des choses les plus agréables pour la reine est qu'elle peut passer plus de temps avec son mari que d'habitude, avait rapporté une source du magazine Vanity Fair le 12 mai. Ils dînent ensemble le soir et j'imagine que la reine fait partie de cette génération qui s'habille pour dîner. Elle monte à cheval tous les jours et profite au mieux de cette période."