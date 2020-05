Elizabeth II confinée indéfiniment à Windsor : pourquoi elle en est ravie

On sait aussi que la monarque a profité de plusieurs appels vidéo avec ses proches, notamment sur la populaire application Zoom : d'abord pour son anniversaire célébré le 21 avril dernier, puis ceux de ses arrières-petits-enfants Louis (2 ans) et Charlotte (5 ans), les enfants du prince William et Kate Middleton, mais également Archie (1 an), le fils de Meghan Markle et Harry, partis vivre à Los Angeles. L'occasion de renouer après un début d'année difficile pour la famille Windsor, marquée par le Megxit et de vives tensions au sein du clan.

Elle est peut-être confinée, mais Elizabeth II reste active en attendant de pouvoir revenir à Buckingham. "Elle ne peut être vue en train de contredire les conseils du gouvernement, mais il est vrai qu'elle attend avec impatience de reprendre une vie normale. Elle continue de recevoir la boîte rouge du gouvernement [qui fait le lien entre le 10 Downing Street et Buckingham tous les jours, NDLR] et elle a ses audiences hebdomadaires avec le Premier ministre [Boris Johnson, NDLR]. Rien ne suggère une démission, elle remplit très bien ses fonctions en tant que cheffe de l'État (...). La reine prévoit de revenir au travail et quand elle le fera, je pense qu'on la verra travailler plus dur que jamais."