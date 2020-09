Meghan et Harry, une télé-réalité ? Netflix les filme pendant 3 mois

Meghan Markle et le prince Harry ont signé un accord avec Netflix. Un documentaire censé "donner un aperçu de leur vie aux gens" sortira donc prochainement sur la plateforme. Seulement, pour cela, il a bien fallu qu'ils acceptent d'être filmés. Une grande première pour les époux Sussex, d'ordinaire si discrets sur leur vie privée, notamment depuis la naissance de leur fils Archie (1 an) et leur départ de la famille royale britannique.

Comme le rapporte le Sun, le 28 septembre 2020, Meghan et Harry ont accepté d'être suivis pendant trois mois par les équipes du documentaire. Il avait été annoncé que le couple royal avait signé un contrat à 112 millions de livres (123 millions d'euros). S'ils devront vivre avec des caméras pendant trois mois, on ne sait cependant pas si des images seront tournées au sein de leur maison de Montecito, en Californie.

"Ils ont peut-être toutes ces grandes idées pour parler de l'environnement ou de la pauvreté, mais Netflix veut évidemment du croustillant", a expliqué une source anonyme au tabloïd. On comprend ici que la plateforme veut surtout offrir un aperçu de la vraie vie des Sussex à leurs clients. "Ils veulent que ce soit fait avec goût et veulent donner aux gens une idée de ce qu'est leur vie et que le public puisse voir tout le travail caritatif qu'ils réalisent", précise la même source.

Netflix promet de "l'authenticité"

D'après elle, la majeure partie de la série-documentaire sera consacrée à leur travail philanthropique, plutôt qu'à leur vie de famille avec Archie . "Ce sera quand même une immersion fascinante et Meghan espère que le public pourra voir qui elle est vraiment", rassure la source anonyme.

Le fait que Meghan et Harry acceptent désormais d'être filmés, trois mois durant, alors qu'ils ont quitté le Royaume-Uni pour que leur vie privée soit mieux respectée passe mal outre-Manche. Cette décision a même été qualifiée "d'hypocrite" par Ingrid Seward, l'éditeure en chef de Majesty.

Un représentant de Netflix a assuré que cette série-documentaire avait été signée en respectant les volontés de Meghan et Harry. "Le public sera intéressé de voir ce qu'ils font, tout en authenticité. Ils ont pensé à un grand plan et le mettent en place. Ils font ça d'après leurs propres termes", a expliqué Mark Borkowski au Sun. Il semblerait donc qu'on soit très loin du documentaire aux cent confessions.