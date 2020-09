Meghan et Harry : Leur fils Archie s'invite pendant leurs visioconférences

Comme tous les parents en télétravail pendant le confinement, le prince Harry et Meghan Markle doivent composer avec un bébé curieux. À en croire le reporter royal Omid Scobie, auteur de la récente biographie dédiée aux Sussex et au Megxit, du haut de ses 1 an, Archie serait déjà du genre remuant.

Dans le dernier épisode de son podcast The Heir Pod, le Britannique a en effet affirmé : "J'ai adoré découvrir leurs appels Zoom quotidiens avec les différentes initiatives et personnes avec lesquelles ils [Meghan Markle et Harry] travaillent. Et voir qu'Archie était du genre à grimper devant la caméra et à faire des apparitions impromptues." Omid Scobie a-t-il eu le privilège de participer à des visioconférences avec les Sussex ? Lors de leurs discussions virtuelles dévoilées au public ces dernières semaines, personne n'a en effet pu apercevoir la frimousse d'Archie... Mieux vaut en tout cas que les réunions virtuelles du prince Harry et Meghan Markle ne subissent que ce genre de contretemps craquant, quand on sait à quel point ces visioconférences sont un casse-tête hors de prix à organiser...

Bien que leurs relations ne soient plus au beau fixe, le prince Harry et Meghan Markle pourraient tout à fait rire de ces appels vidéo en famille avec le prince William et Kate Middleton. Lors d'une interview accordée à la BBC en avril dernier, en plein confinement, la duchesse de Cambridge avait elle aussi confié que les visioconférences avec trois enfants - George, Charlotte et Louis (7, 5 et 2 ans) - étaient sportives : "Nos familles aiment vraiment rester en contact avec les enfants parce que c'est très dur. C'est un peu mouvementé, je ne vais pas mentir, avec un enfant de 2 ans." Ce à quoi son mari avait ajouté avec humour : "Pour une raison quelconque, il [le prince Louis, NDLR] voit le bouton rouge et veut toujours appuyer dessus."