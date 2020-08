Meghan Markle : Cette qualité d'Harry qu'elle aimerait retrouver chez Archie

Le petit Archie (1 an) grandit, non pas avec un, mais bien avec deux féministes à la maison. Sa célèbre maman Meghan Markle a en effet confié qu'elle était fière d'avoir épousé un homme engagé en faveur de l'égalité des sexes. Des confidences sur le prince Harry faites lors d'une conversation filmée de la duchesse avec la féministe américaine Gloria Steinem et dévoilée le 26 août 2020 par l'organisation Makers Women.

"En vieillissant, j'ai compris qu'être féministe et féminine n'est pas incompatible. Et qu'on pouvait s'approprier cela et accentuer sa féminité et son identification en tant que femme de toutes les manières possibles, a d'abord affirmé une Meghan Markle décontractée, mais non moins lookée, en chapeau d'été XL signé Janessa Leoné, pantalon rayé Anine Bing et sandales Stella McCartney. "Vous pouvez être une féministe et être masculine et être un gars", a alors répliqué son interlocutrice de 86 ans. "Comme mon mari ! s'est ensuite exclamée la duchesse de Sussex. J'ai adoré l'entendre dire en arrivant tout à l'heure : 'Vous savez, je suis un féministe aussi, n'est-ce pas Gloria ? C'est vraiment important pour moi que vous le sachiez.'"