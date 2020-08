Meghan Markle "à la maison" : look d'été avec ses chiens et... Gloria Steinem

L'une en blanc, l'autre en noir, les deux Américaines particulièrement engagées en faveur de la cause féminine ont affiché leur complicité et leur convergence de points de vue en ce qui concerne le droit de vote des femmes. "Les gens oublient à quel point des femmes comme vous et tant d'autres avant vous se sont battues pour que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui", affirme notamment la maman d'Archie (1 an). "Si vous ne votez pas, vous n'existez pas", ajoute de son côté Gloria Steinem. L'intégralité de cet entretien sera dévoilée ce mercredi.

Une duchesse démocrate ?

Entre deux échanges, les chiens de la duchesse, Bogart et Pula, font même une apparition remarquée... Cet entretien se serait-il tenu dans le jardin des Sussex ? En juillet dernier, après avoir passé quatre mois dans une villa de Los Angeles prêtée par le producteur Tyler Perry, le prince Harry, Meghan Markle, leur fils et leurs deux chiens ont en effet emménagé dans leur propre maison. Une vaste demeure située dans le quartier de Montecito, à Santa Barbara, pour laquelle ils ont déboursé près de 12 millions d'euros.

Déjà le 20 août dernier, Meghan Markle avait invité ses concitoyennes à user de leur droit de vote le temps d'une visioconférence pour l'organisation When We All Vote, lancée par son "amie" Michelle Obama. Désormais libérée de la neutralité politique qu'impose le protocole de la monarchie britannique, elle prévoit de voter le 3 novembre prochain en Californie. Sans pour autant préciser si elle donnera sa voix au candidat démocrate Joe Biden, plutôt qu'à son adversaire républicain Donald Trump, la duchesse a évoqué un besoin de changement...