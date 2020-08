Meghan et Harry gâtés par leurs amis : près de 4 millions d'euros de cadeaux !

En plus de pouvoir compter sur le prince Charles pour financer leur nouvelle vie américaine, le prince Harry et Meghan Markle sont entourés de nombreux amis généreux et bien lotis. Depuis le début de leur relation entamée au printemps 2016, les Sussex auraient en effet économisé près de 3,9 millions d'euros en cadeaux : des jets privés, des diffuseurs de parfum, des suites de luxe... Un surprenant bilan dressé par le Daily Mail à partir de la nouvelle biographie consacrée au couple, Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family (que l'on peut traduire par Trouver la liberté : Harry et Meghan, création d'une famille royale moderne), sortie le 11 août 2020.

Pour son premier rendez-vous galant avec le prince Harry à Londres, Meghan Markle a pu se préparer dans le confort d'une suite au Dean Street Townhouse, un hôtel de la chaîne de luxe Soho House. Une suite à 450 euros la nuit qui aurait été prêtée à l'Américaine par son ami Markus Anderson, dirigeant de la chaîne hôtelière. Ce même copain sympathique aurait ensuite offert plusieurs week-ends au vert au couple, loin de l'agitation londonienne et des paparazzi : dans un cottage privé de la Soho Farmhouse, dans les Costwolds, à 2000 euros la nuit, puis dans une des chambres de luxe de la Babington House, près de Bath, à 580 euros la nuit.

Au début de sa relation avec le prince Harry justement, Meghan Markle a effectué de nombreux allers et retours entre Toronto, où elle tournait encore dans la série Suits, et Londres. À l'automne 2016, l'Américaine a pu compter sur son ex-meilleure amie Jessica Mulroney pour lui dégoter un jet privé : un autre cadeau généreux quand on sait qu'un aller simple à bord d'un tel engin aurait coûté 54000 euros à l'actrice.

À quand leur propre jet privé ?

Pour son fastueux mariage à Windsor, célébré le 29 mai 2018, Meghan Markle a demandé à ce que des diffuseurs de parfum soient installés dans la chapelle Saint-George, pour contrer l'odeur de renfermé de ce monument du XVe siècle. Une demande qui aurait profondément choqué à Buckingham ! Qu'importe, les mariés ont pu s'unir avec un agréable parfum diffusé par les Sabliers de chez Dyptique. Des diffuseurs vendus au prix de 150 euros l'unité et qui pourraient bien avoir été offerts par la marque française. S'est ensuivie une lune de miel express et ultrasecrète en juin 2018, pour laquelle les jeunes mariés ont voyagé à bord d'un jet privé prêté par un ami.