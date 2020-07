Meghan Markle fâchée avec Jessica Mulroney, "dévastée" et prête à se venger

Depuis qu'elle a officiellement quitté la monarchie britannique avec le prince Harry en mars dernier, Meghan Markle se serait murée dans le silence, recluse dans sa villa de Los Angeles avec son petit Archie (1 an). "Meghan a coupé les ponts avec la plupart de ses vieux amis de Los Angeles, a ajouté la source du Daily Mail vendredi. Ils étaient si contents de la voir à son retour à la maison et attendaient de ses nouvelles. Mais elle n'a contacté personne. Des amis ont essayé de la joindre par l'intermédiaire de Doria [Ragland, la mère de Meghan] mais elle ne répond pas à son téléphone et les anciens numéros de Meghan ne marchent plus. Beaucoup se sentent tristes d'avoir été exclus et doivent accepter qu'ils n'entendront plus jamais d'elle."

Bientôt un livre choc ?

Peut-être l'Américaine de 38 ans craint-elle de voir d'autres proches mettrent à profit son amitié à des fins personnelles, comme elle a pu le reprocher à Jessica Mulroney. Depuis le scandale avec Sasha Exeter, cette dernière a non seulement tiré un trait sur sa relation avec Meghan Markle, mais elle a également perdu sa fructueuse carrière : son émission de télé-réalité sur le mariage, sa chronique mode dans la populaire émission Good Morning America, sa collaboration avec le grand magasin canadien Hudson Bay. Même son mari Ben Mulroney, animateur télé et fils de l'ancien Premier ministre canadien Brian Mulroney, à mis sa carrière entre parenthèses. N'ayant plus rien à perdre, Jessica Mulroney, marraine présumée d'Archie, envisagerait d'écrire un livre révélation sur son ex-meilleure amie...