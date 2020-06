Meghan Markle : Sa meilleure amie Jessica Mulroney et son mari dégringolent

La descente aux enfers continue pour Jessica Mulroney, l'ex-meilleure amie de Meghan Markle accusée d'avoir usé de son influence pour menacer une blogueuse noire Sasha Exeter en plein mouvement Black Lives Matter. Depuis que ce scandale a été médiatisé le 7 juin 2020, la styliste canadienne a vu la diffusion de son émission de télé-réalité interrompue et sa collaboration avec la populaire émission matinale Good Morning America mise à mal. C'est désormais au tour de son mari animateur Ben Mulroney, le fils de l'ancien Premier ministre canadien Brian Mulroney, de mettre sa carrière entre parenthèses.

Lundi, au début de son émission de divertissement etalk qu'il coprésentait sur la chaîne CTV, le Canadien de 44 ans a annoncé sa démission après dix-huit ans à ce poste : "J'aime ma femme, mais ce n'est pas mon rôle de parler à sa place, et aujourd'hui nous nous engageons tous les deux à faire le travail pour mieux comprendre le racisme anti-noir, a-t-il d'abord affirmé devant les caméras. Bien que j'aie certainement travaillé dur pour construire ma carrière, je sais que le racisme systémique et les injustices aident les gens comme moi et blessent ceux qui ne sont pas comme moi, souvent de manières invisibles à nos yeux. Cela doit changer. Plus que jamais, nous avons besoin de plus de voix noires, de voix indigènes, de gens de couleurs dans les médias, comme dans toutes les autres professions."