Meghan Markle et Harry : Où ont-ils passé leur lune de miel ?

Ce 19 mai 2020, le prince Harry et Meghan Markle fêtent leurs noces de cuir. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ces deux premières années de mariage ont été riches en émotion pour le duc et la duchesse de Sussex : l'arrivée d'Archie sous les feux des projecteurs, un emménagement au Frogmore Cottage, une première prise de distance avec la monarchie depuis le Canada, puis la rupture royale en janvier 2020, et enfin, le début d'une nouvelle vie à Los Angeles en pleine crise sanitaire. Rien que ça !

Le désir d'intimité du couple a été plus fort que son ambition de moderniser la Couronne. Pourtant, juste après leur fastueux mariage célébré à Windsor en mai 2018, le prince Harry et Meghan Markle ont réussi l'exploit de profiter d'une lune de miel secrète, tant et si bien que personne ne sait pour sûr où le couple est parti. Pour ce qui est du calendrier, il semble que le Britannique et son actrice américaine ont profité de deux semaines de vacances après leur premier engagement en tant que jeunes mariés, le 22 mai 2018 au palais de Buckingham, lors de la garden party pour les 70 ans du prince Charles. Il est ensuite revenu à Londres à temps pour la traditionnelle parade Trooping The Colour, du 9 juin.

En ce qui concerne la destination, trois hypothèses sont discutées. La première : une pause en pleine nature dans les montagnes d'Alberta, au Canada, au luxueux Fairmont Jasper Park Lodge. Une destination déjà approuvée par la famille royale britannique puisque la reine Elizabeth II et le prince Philip, grands-parents d'Harry, sont venus à Alberta en 2005, tout comme le roi George VI et la reine mère, qui avaient séjourné dans la région en 1939.