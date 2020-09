Meghan et Harry taclés par Donald Trump, Buckingham enfonce le clou

Il s'était ensuite mêlé au débat sur le financement de la sécurité des Sussex sur le sol américain en annonçant sur Twitter que les États-Unis ne paieraient rien. En mai 2019, lors d'une interview pour The Sun, Donald Trump avait même dit de Meghan Markle qu'elle était "méchante" parce qu'elle l'avait qualifié de "misogyne" et avait ouvertement soutenu Hillary Clinton lors des précédentes élections, en 2016.

Buckingham se détache d'Harry

En s'impliquant activement dans les élections présidentielles, Meghan Markle et Harry ont également provoqué de vives critiques outre-Manche... Bien qu'ils aient officiellement quitté la monarchie en mars dernier, le duc et la duchesse de Sussex ont conservé leur titre royal. Certains estiment donc qu'ils devraient respecter le devoir de neutralité politique que la reine et ses proches appliquent scrupuleusement depuis de nombreuses années. Face à cette nouvelle polémique, le palais de Buckingham a réagi le temps d'un bref communiqué, relayé par People : "Le duc n'est plus un membre actif de la famille royale et tout commentaire de sa part est fait à titre personnel." Autrement dit, ce ne sont pas nos affaires.

Être muselée par le protocole royal a fait souffrir Meghan Markle dès le début de sa relation avec le prince Harry. Un silence imposé qui a, entre autres raisons, poussé cette féministe de la première heure et son mari à quitter la Couronne. Depuis qu'elle est de retour dans son pays natal, l'ex-actrice de 39 ans profite pleinement de sa liberté de parole retrouvée en multipliant les interventions vidéo engagées depuis sa nouvelle villa de Santa Barbara, non seulement sur les élections présidentielles, mais aussi sur les injustices raciales et le mouvement Black Lives Matter.

Marine Corviole