Meghan Markle : Apparition surprise dans "Incroyable Talent", depuis son salon

La duchesse de Sussex n'en finit plus de faire des apparitions en vidéo. Après la diffusion mardi d'un premier clip engagé avec le prince Harry pour parler élections présidentielles, Meghan Markle a enregistré une seconde vidéo en solo : un court message diffusé le 23 septembre 2020 sur la chaîne américaine NBC, lors de la finale de l'émission America's Got Talent, l'équivalent de La France a un incroyable talent outre-Atlantique. Une fois encore, c'est dans sa nouvelle villa de Santa Barbara que l'Américaine de 39 ans s'est laissée filmer pour cette vidéo surprise.

Depuis son joli salon, digne d'un magazine de décoration, Meghan Markle a apporté son soutien à l'un des finalistes de cette quinzième saison, un chanteur de 59 ans, qui répond au nom d'Archie Williams : "Je voulais juste vous faire savoir que nous avons été très touchés par votre histoire et nous vous avons encouragé chaque semaine, et ce n'est pas juste parce que nous avons un faible pour votre prénom, a affirmé, tout sourire, la maman du petit Archie (1 an). Donc, un message tout spécialement pour vous, que je dirai probablement toute ma vie, mais spécifiquement pour vous ce soir : Archie, nous sommes fiers de vous et nous vous soutenons, nous avons hâte de voir ce que vous allez faire. Vous avez notre soutien, passez une bonne soirée."