Meghan et Harry impliqués pour les élections américaines... Ça ne passe pas

Depuis leur emménagement en Californie en mars dernier, et tout au long du confinement, Meghan Markle et le prince Harry ont multiplié les visioconférences. Maintenant qu'elle a officiellement quitté la monarchie britannique, la duchesse de Sussex s'est empressée de renouer avec ses prises de parole politiques, après avoir souffert du devoir de neutralité que lui imposait jusqu'alors la Couronne... Dernier exemple en date le 22 septembre 2020, à onze jours des élections présidentielles américaines, avec une vidéo diffusée sur la chaîne ABC lors d'une émission spéciale consacrée au nouveau classement Time des 100 personnalités les plus influentes. Classement dans lequel les Sussex ont figuré il y a deux ans.

"Tous les quatre ans, on nous dit la même chose, que c'est l'élection la plus importante de notre vie, a notamment déclaré l'ex-actrice. Mais celle-ci l'est. Quand nous votons, nos valeurs se transforment en action et nos voix sont entendues. Votre voix vous rappelle que vous comptez, parce que c'est le cas et vous méritez d'être entendu." Si l'Américaine de 39 ans n'a jamais clairement appelé à voter pour l'un ou l'autre des deux candidats aux élections présidentielles américaines, elle a affirmé dans une première vidéo diffusée en août dernier qu'un "changement" était nécessaire, sous-entendant ainsi que son choix se portait sur le démocrate Joe Biden, plutôt que sur l'actuel président républicain Donald Trump.