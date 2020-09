Meghan Markle et Harry : Leur chien s'invite dans leur dernière vidéo

Le 22 septembre 2020, le magazine américain Time a dévoilé son traditionnel classement des 100 personnalités les plus influentes au monde, lors d'une émission spéciale diffusée sur la chaîne ABC. Après avoir eux-mêmes figuré dans le classement en 2018, le prince Harry et Meghan Markle ont fait une apparition remarquée mardi, dans une vidéo enregistrée depuis le jardin de leur nouvelle villa de Santa Barbara.

Alors que le duc et la duchesse de Sussex invitaient les Américains à voter lors des prochaines élections présidentielles du 3 novembre, un drôle d'invité est apparu au second plan : leur labrador noir, adopté peu de temps après leur mariage royal, en août 2018. Le nom de la chienne a longtemps été un secret, jusqu'à ce que les auteurs Omid Scobie et Carolyn Durand le révèlent dans leur récente biographie des Sussex, Finding Freedom, sortie cet été : c'est une femelle qui s'appelle en fait Pula.

Comme à leur habitude, Meghan Markle et Harry ont choisi ce nom pour une raison précise et sentimentale : le pula est la monnaie utilisée au Botswana, le pays où le Britannique et l'Américaine ont effectué leur premier voyage en tête à tête à l'été 2016, et là où ils seraient tombés amoureux. Le mot pula signifie "pluie" en setswana, et puisque la pluie se fait très rare au Botswana, elle est considérée comme une bénédiction, comme quelque chose qui a de la valeur.