Meghan Markle : La couleur de peau de son fils Archie, une "inquiétude" pour la famille royale ?

Depuis son arrivée dans la famille royale, officialisée par un mariage "spectacle" en 2018, l'ex-actrice américaine Meghan Markle a été la cible de remarques racistes. La belle brune, qui pensait pouvoir compter sur le soutien de la couronne face aux tabloïds et aux attaques diverses, ne pensait pas qu'au sein même de sa nouvelle famille, elle devrait composer avec une méfiance vis-à-vis de ses origines...

Lors de son interview accordée à la présentatrice Oprah Winfrey pour CBS - diffusée sur TMC ce lundi 8 mars - Meghan Markle a ainsi révélé que son métissage avait pu poser problème à quelques membres de la famille royale. L'épouse du prince Harry a ainsi fait état de supposées "inquiétudes" sur la couleur de peau de son fils Archie lorsqu'elle en était enceinte. La duchesse de Sussex, aujourd'hui âgée de 39 ans, a expliqué que ces propos lui avaient été rapportés par son mari, sans vouloir donner l'identité de la ou des personnes ayant eu cet échange avec Harry parce que "ce serait très dommageable pour elles". Le prince Harry, âgé de 36 ans, aurait été informé "d'inquiétudes et de conversations (...) quant à savoir à quel point sa peau (serait) foncée quand il (naîtrait)", a-t-elle dit à la célèbre animatrice.

Meghan Markle doit son métissage du fait de l'union passée entre ses parents : Thomas Markle, américano-germanique, et Doria Ragland, afro-américaine. La duchesse de Sussex, protégée des attaques et critiques par son mari au point d'avoir abandonner leur vie au Royaume-Uni au profit de la Californie où ils vivent "un conte de fées", a donné naissance au petit Archie Mountbatten-Windsor, le 6 mai 2019. Un garçon qui apparait en 7e position dans l'ordre de succession au trône, juste derrière son papa. L'arrière-petit-fils de la reine Elizabeth II aurait pu porter le titre de courtoisie de comte de Dumbarton - qui appartient à son père - mais ses parents avaient préféré renoncer à ce titre, leur enfant étant alors seulement désigné comme Master. Depuis que Meghan et Harry ont décidé de laisser tomber leurs fonctions de membres seniors de la famille royale, il y a peu de chance que le jeune Archie apprenne un jour les dessous de la vie monarchique...