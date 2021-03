Meghan Markle et Harry, la mine grave : sortie à trois avec Doria Ragland à Santa Barbara

Les Sussex appréhendaient-ils la diffusion des premiers extraits de leur interview avec Oprah Winfrey ? Dans l'après-midi du dimanche 28 février 2021, le prince Harry et Meghan Markle ont été aperçus lors d'une virée en voiture près de chez eux, à Santa Barbara. Accompagné de Doria Ragland, la mère de la duchesse, le couple a laissé voir une mine on ne peut plus grave...

Le prince Harry au volant d'un large Range Rover, Meghan Markle et son chapeau XL côté passager et Doria Ragland cachée à l'arrière : le trio a été surpris non loin de la villa que possèdent les Sussex dans le quartier huppé de Montecito. La mère de l'ex-actrice aurait d'ailleurs emménagé avec eux il y a plusieurs mois pour les aider à s'occuper d'Archie (21 mois).

Les visages fermés derrière le pare-brise, le duc et la duchesse étaient-ils contrariés de voir des paparazzis, ceux-là même auxquels ils espéraient échapper en quittant la monarchie et le Royaume-Uni il y a un an ? Une pression médiatique qu'ils vont bien évidemment évoquer lors de leur entretien confidences avec leur amie et voisine Oprah Winfrey, qui sera diffusé le 7 mars prochain...