Meghan Markle enceinte : ventre rond et robe hors de prix, premier aperçu de son interview avec Harry

Le 7 mars 2021, la chaîne américaine CBS diffusera une interview événement du prince Harry et Meghan Markle avec l'animatrice star Oprah Winfrey. Dimanche, un premier aperçu de cet entretien enregistré il y a quelques jours en Californie a été dévoilé... L'occasion de voir à quoi va ressembler la première prise de parole publique des Sussex depuis leur départ choc de la monarchie, il y a maintenant un an.

La mine est grave, le ton est sérieux... On est loin de l'interview décontractée et humoristique du prince Harry avec James Corden, diffusée la semaine dernière ! C'est d'abord seule que Meghan Markle a répondu aux questions de son amie et voisine Oprah Winfrey, avant d'être rejointe par son mari. Ce premier clip permet d'apercevoir le ventre arrondi de la duchesse de Sussex, qui attend son deuxième enfant. Pour cet entretien, l'ex-actrice de 39 ans a misé sur une élégante robe longue noire signée Armani. Un modèle de créateur qui coûte la modique somme de 4700 dollars (environ 3900 euros).

"Je veux juste faire comprendre à tout le monde qu'il n'y a pas de sujet interdit", l'animatrice affirme-t-elle dans le clip. Leurs difficultés face à la pression médiatique, leur décision de quitter la famille royale, leur installation en Californie en pleine pandémie, leur nouvelle vie de famille avec Archie (21 ans), leurs futurs projets... Autant de sujets que les Sussex devraient aborder lors de cet entretien sans filtre. "Etiez-vous silencieux ou avez-vous été réduit au silence ?", Oprah Winfrey interroge-t-elle également.