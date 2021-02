Le prince Harry fier d'Archie, un fils "incroyable" : il confie son premier mot et raconte leur quotidien

Maintenant qu'il a définitivement quitté la monarchie britannique, le prince Harry est libre de jouer les stars aux Etats-Unis. En attendant son interview événement avec Meghan Markle et Oprah Winfrey, le Britannique de 36 ans était l'invité de son ami et compatriote expatrié James Corden dans son populaire Late Late Show diffusé le 25 février 2021. L'occasion pour le duc de Sussex d'évoquer sa nouvelle vie en Californie avec son fils Archie, 21 mois.

Habillé de son éternel combo polo/jeans/baskets, le prince Harry s'est vu offrir une visite touristique de Los Angeles - la première en un an de vie dans la région en raison du confinement - à bord d'un bus à double étage et toit ouvert, typiquement anglais. Tout en échangeant thé et scones sous le soleil, le petits-fils de la reine Elizabeth semble particulièrement à l'aise dans ce nouvel exercice d'interview pop culture décontractée. Avec le sourire, le duc de Sussex a notamment détaillé à quoi ressemblent ses soirées à la maison, loin de la Couronne : "Suivant si la journée a été chargée, on fait le thé d'Archie, on lui donne le bain, on lui lit un livre, on le couche, on descend, Meg peut faire à manger ou nous pouvons prendre un repas à emporter, on monte, on s'assoit sur le lit, on allume la télé et on regarde Jeopardy [jeu à la télévision américaine] ou peut être un peu Netflix..."

Selon son célèbre papa, Archie a "la personnalité la plus incroyable" : "Il assemble déjà deux, trois mots, il chante déjà des chansons", le prince Harry a-t-il confié avec fierté. "Son premier mot était 'crocodile', trois syllabes." On apprend également que le petit garçon raffole des gaufres faites maison et ce, grâce à une machine offerte à Noël par son arrière-grand-mère : Elizabeth II ! "Meghan fait une merveilleuse pâte bio, en met dans la machine à gaufres, la retourne, ça sort et il adore. Archie se réveille le matin et dit 'Gaufre'." Une vie de famille qui semble bien plus paisible loin de la pression médiatique et du protocole royal...

Haz !

C'est depuis leur villa de Montecito, près de Santa Barbara, que Meghan Markle a fait une apparition lors de l'émission. Alors qu'ils visitaient la maison de la série Le Prince de Bel-Air (clin d'oeil au titre et à la nouvelle vie d'Harry), James Corden a pris le téléphone du prince pour joindre son épouse la duchesse de Sussex, le temps un appel vidéo. "Est-ce que tu reconnais cette maison ? Il s'agit de la maison du Prince de Bel-Air. Et je pense que c'est là que vous devriez vivre, l'animateur, qui a assisté au mariage des Sussex en 2018, a-t-il lancé avec humour. Je ne vois rien d'autre de plus cool, tu serais la princesse de Bel-Air !" Ce à quoi l'ex-actrice de 39 ans a répliqué : "C'est génial, mais je pense qu'on a assez déménagé." La duchesse de Sussex, qui attend son deuxième enfant, n'a pas manqué d'être amusée par cet appel, laissant entendre au passage le surnom qu'elle donne à son mari : "Haz" !

Si le ton de cette interview est décontracté et humoristique, l'entretien confidence que le prince Harry et Meghan Markle ont enregistré depuis leur maison, avec Oprah Winfrey, sera probablement plus sérieux. Lors de cette interview qui sera diffusée sur la chaîne américaine CBS le 7 mars prochain, les Sussex devraient non seulement évoquer leur nouvelle vie de famille aux Etats-Unis, l'arrivée de leur deuxième enfant et leurs projets pour Netflix et Spotify, mais également revenir sur leur départ de la monarchie et leurs relations désormais délicates avec le reste de la famille royale.