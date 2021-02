Meghan Markle et Harry : Une prochaine interview où "rien n'est interdit"... Sans l'accord de la reine !

Après avoir fait profil bas durant plusieurs mois, le prince Harry et Meghan Markle semblent enfin prêts à revenir sur le devant de la scène médiatique. Une belle victoire au tribunal contre les tabloïds britanniques, l'arrivée de leur deuxième enfant annoncée en fanfare dimanche, et 24 heures plus tard, l'annonce d'une interview vérité avec la grande Oprah Winfrey... Pour cet entretien événement de 90 minutes, qui sera diffusé par la chaîne américaine CBS le 7 mars 2021, le duc et la duchesse de Sussex n'auraient pas demandé leur avis à la reine Elizabeth et au palais de Buckingham. En même temps, ils n'y étaient pas obligés !

"Le duc et la duchesse ne sont plus des membres actifs de la famille royale et donc, toute décision qu'ils prennent au regard de leurs engagements avec les médias les concerne. Ils n'ont aucune obligation d'informer le palais de ces plans", un porte-parole de Buckingham a-t-il commenté, comme l'a rapporté la journaliste britannique Rebecca English sur Twitter. Pour autant, Elizabeth II et le palais envisageraient de retirer leurs derniers patronages royaux aux Sussex suite à l'annonce de cette interview confidence, la première depuis leur départ de la Couronne il y a de ça un an.

Dans son communiqué, CBS promet une "conversation intime" entre Meghan Markle (39 ans), son époux le prince Harry (36 ans) et Oprah Winfrey, leur amie et voisine à Montecito, près de Santa Barbara. "Oprah Winfrey s'entretiendra avec Meghan, la duchesse de Sussex, dans une interview de grande envergure qui couvrira tout : ses débuts en tant que membre de la famille royale, son mariage, la maternité, son travail philanthropique et la façon dont elle gère la vie sous une pression publique intense. Plus tard, (Oprah Winfrey et Meghan Markle) seront rejointes par le prince Harry pour parler de leur déménagement aux États-Unis et de leurs futurs espoirs et rêves pour leur famille en pleine expansion", a-t-il été développé auprès de People.

Gayle King, une autre animatrice américaine star de la chaîne, et amie des Sussex, a ajouté qu'Oprah Winfrey est libre de demander au couple "tout ce qu'elle veut" : "Je sais qu'Oprah a travaillé sur les questions tout le week-end, on m'a dit que rien n'était interdit", a-t-elle affirmé dans sa matinale CBS This Morning. Contrairement à certaines rumeurs, il semble donc que l'interview n'a pas encore été déjà enregistrée...

Une famille toujours blessée

La reine n'a plus qu'a faire confiance en la promesse faite par Harry et Meghan lors de leur départ de la monarchie, à savoir que dans leur nouvelle vie, ils ne feront rien qui pourrait porter préjudice à la Couronne. Il semble en effet peu probable de voir les parents d'Archie (20 mois) faire des révélations pouvant entacher l'image de la monarchie britannique, quand on sait à quel point leurs relations avec la famille royale ont souffert depuis leur départ. Bien que le contact ait été doucement rétabli entre la Californie et l'Angleterre, la complicité qu'Harry partageait avec son frère William se conjugue encore au passé...

Reste à voir si les deux frères se retrouveront bel et bien au printemps prochain à Londres, pour une série d'événements que le prince Harry peut difficilement manquer. Ce dernier pourrait faire le voyage seul puisque sa moitié est enceinte de plusieurs mois.