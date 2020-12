Meghan Markle se lance dans un nouveau business, sa copine Oprah Winfrey déjà conquise

C'est ce qui s'appelle un sacré coup de pouce ! La petite start-up californienne Clevr Blends s'est vue propulsée sur le devant de la scène médiatique en seulement quelques heures et ce, grâce à une nouvelle marraine de choix : Meghan Markle. La duchesse de Sussex a en effet investi quelques dollars dans cette jeune marque de boissons instantanées vegan, tout en mettant à profit sa notoriété ET son carnet d'adresses VIP.

Près de neuf mois après avoir officiellement quitté la famille royale britannique pour regagner sa Californie natale, l'épouse du prince Harry a donc choisi de soutenir financièrement Clevr Blends, dont les locaux se situent non loin de sa grande villa de Montecito, près de Santa Barbara. Meghan Markle a elle-même pris contact avec la marque (créée en 2017) après avoir testé leurs produits, vendus chacun au prix de 28 dollars. "Je suis fière d'investir dans l'engagement d'Hannah à s'approvisionner en ingrédients éthiques et à créer un produit que j'aime personnellement et qui a une approche holistique du bien-être. Je crois en elle et je crois en sa compagnie", la duchesse a-t-elle expliqué dans un communiqué, notamment relayé par le Daily Mail.

De son côté, la fondatrice de Clevr Blends, Hannah Mendoza s'est dite "reconnaissante" de pouvoir compter sur le soutien de Meghan Markle. "Sa passion pour ce que nous créons est palpable, et je n'aurais pu imaginer un partenariat plus en accord." Cette marque combine en effet plusieurs centres intérêts auxquels la duchesse tient tout particulièrement : des produits vegan encourageant le bien-être de leurs consommateurs, une entreprise fondée par une femme et ce, en Californie... La start-up s'est également engagée à reverser 1% de ses bénéfices à des organisations de bienfaisance oeuvrant dans le secteur de l'alimentaire.