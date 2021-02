Meghan Markle : Ses retrouvailles avec la famille royale compromises, Harry prêt à rentrer seul

En dépit de la distance qui sépare Archie de sa famille paternelle depuis maintenant un an, le petit garçon a tout de même pu montrer ses progrès lors de visioconférences avec la reine et d'autres membres de la Firme. "Elle [la reine] a une relation très spéciale avec Archie et puisqu'ils [les Sussex] vivaient tous à Windsor, elle était l'un des membres de la famille royale à passer le plus de temps avec lui quand il était bébé (...). Meghan et Harry sont très tristes du temps que la reine, Philip et le prince Charles ont passé sans voir Archie à cause de la pandémie."

Les retrouvailles, au nom de Diana

Il faut dire que le prince Harry et Meghan Markle ont entamé leur nouvelle vie en Californie au moment même où la pandémie touchait l'Europe et l'Amérique du Nord... Un contexte qui n'a donc pas aidé à ressouder les liens du couple avec la famille royale, laissée froissée par leur départ de la monarchie. Le prince William en particulier aurait mal vécu la rupture avec son jeune frère. "Il serait faux de dire que leur relation est guérie, mais 2020 les a forcés à avoir de nombreuses conversations. Par exemple lorsque Charles était malade [du Covid en mars 2020] et puis William [en avril]." La fausse couche de Meghan Markle survenue au cours de l'été 2020 a également permis de renouer à distance.

Les deux frères prépareraient en choeur l'inauguration de la statue de leur mère Diana dans les jardins de Kensington, prévue pour le 1er juillet 2021, jour où la princesse aurait eu 60 ans. William et Harry avaient commandé cette statue en 2017 pour les 20 ans de sa mort. "Malgré leurs différents, Harry et William ont été tout autant impliqués dans la planification du mémorial et ont parfois participé aux mêmes appels ou échanges de mails, Omid Scobie a-t-il ajouté. William et Harry savent que tous les yeux seront rivés sur eux lorsqu'ils se réuniront pour le mémorial de leur défunte mère et combien il sera important de ne pas laisser ce qui s'est passé entre eux éclipser sa mémoire."