Meghan Markle : Ce cadeau très généreux qu'elle a envoyé à Kate Middleton pour ses 39 ans

La hache de guerre serait-elle sur le point d'être enterrée sous une pile de cadeaux ? Meghan Markle et le prince Harry ont, en tout cas, tendu une main à Kate Middleton et son époux William. Le 9 janvier 2021, la duchesse de Cambridge a célébré ses 39 ans et a reçu, par la poste, un généreux colis, très attentionné, de la part du couple Sussex. Son contenu restera hélas secret... mais on connaît la réaction de la Birthday Girl. "C'était une jolie surprise, explique une source d'US Weekly. Mais elle n'attendait vraiment rien de leur part."

Comme vous le savez, Meghan Markle et le prince Harry se sont désolidarisés de la famille royale d'Angleterre l'année dernière en déménageant aux Etats-Unis. Ils se sont installés dans un joli manoir à 14 millions à Santa Barbara, en Californie, avec leur fils Archie. Mais malgré l'océan qui les sépare du reste de leur clan, les relations ne seraient pas si catastrophiques que ça. Selon l'experte en royauté Katie Nicholl, le couple appellerait régulièrement Kate Middleton, le prince William et les enfants par téléphone et par Facetime. La distance et l'actuelle pandémie rendraient, quoiqu'il arrive, les retrouvailles difficiles.

"Aujourd'hui, leurs liens sont plus forts, explique Katie Nicholl à Entertainment Tonight. Déjà, ils communiquent, ils se parlent très régulièrement. Ils se sont beaucoup contacté pendant les dernières vacances." Kate Middleton a, de toute façon, célébré son anniversaire dans la plus grande discrétion et en petit comité, entourée de son époux et de leurs trois enfants, le prince George, 7 ans, la princesse Charlotte, 5 ans, et le petit Louis, 2 ans. Elle qui a pour habitude de souffler ses bougies très entourée, lors d'un week-end traditionnel de chasse dans le Norfolk, a dû se contenter d'une petite tea party. Mais elle aurait reçu, de la part de son mari, une somptueuse parure de diamants et de saphirs ainsi qu'une "montagne de cadeaux". Largement de quoi se consoler de cette fête un peu en deçà de ses attentes...