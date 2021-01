Kate Middleton fête ses 39 ans : son anniversaire en famille à la campagne

En privé, Kate Middleton a probablement pu échanger par téléphone ou par appel vidéo avec la reine, le prince Charles et peut-être même le prince Harry et Meghan Markle, depuis leur nouvelle vie californienne. Il y a maintenant un an que les Sussex ont pris leurs distances avec la monarchie, et après plusieurs mois de tensions au sein de la Firme, les relations de Meghan et Harry avec le reste de la famille semblent doucement s'apaiser.

La crise sanitaire s'aggravant à Londres, cela fait plusieurs semaines que Kate Middleton et William ont regagné leur maison de campagne, où ils avaient déjà passé le premier confinement en famille. Pas de quoi déplaire la duchesse, bien plus heureuse au vert en bottes en caoutchouc qu'en escarpins et tiare en ville... En septembre, les Cambridge étaient revenus au palais de Kensington, dans la capitale, pour la rentrée scolaire de leurs aînés. Le couple avait alors effectué plusieurs sorties officielles, en prenant soin de respecter au mieux les gestes barrières. Il se retrouve aujourd'hui à refaire l'école à la maison pour George, Charlotte et Louis.